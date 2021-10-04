Глава МВД рассказал, сколько людей погибло и пострадало на дорогах России за последние 10 лет

«Каждый день жертвами аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами. Только за последние 10 лет погибло более двухсот двадцати тысяч и ранено свыше двух миллионов человек. Примерно три четверти погибших — люди трудоспособного возраста», — цитирует главу МВД России пресс-служба министерства .

Только за последнее десятилетие в ДТП на российских дорогах погибли более 220 тысяч человек, еще свыше двух миллионов человек были ранены. Об этом на заседании коллегии МВД России 4 октября рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

За последние 15 лет число жертв ДТП уменьшилось более чем вдвое, и в целом наблюдается устойчивая тенденция снижения аварийности, количества погибших и пострадавших. Тем не менее в 2020 году на треть выросло количество погибших в авариях с участием легковых такси, а январе — августе 2021 года почти на 13% возросла смертность детей на дорогах. «Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности», — отметил Колокольцев.

Перед МВД и ГИБДД поставили амбициозную цель: к 2030 году снизить количество жертв ДТП до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. Для этого был создан федеральный проект «Безопасность дорожного движения», каждый субъект РФ принял на себя соответствующие обязательства, а предельные показатели по аварийности были распределены по годам реализации и закреплены в соглашениях. По словам главы МВД, в половине российских субъектов в 2020 году не смогли достичь прогнозных целевых показателей, и в этом году перечень таких регионов если и уменьшится, то незначительно.