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Следователи рассказали, как задерживали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Воронежской области

Подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Воронежской области ранили при задержании

Подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи в Воронежской области Виктор Мирский оказал вооруженное сопротивление во время задержания. Об этом 17 сентября сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что «благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции <преступник> был обезоружен». В ходе проведения спецоперации подозреваемого ранили, ему оказывается медицинская помощь. В ГУ МВД уточнили, что пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Также продолжается обыск дома у подозреваемого. Ранее СМИ сообщали, что Мирский якобы заминировал свой дом.

По версии следствия, злоумышленник 16 сентября из-за бытового конфликта расстрелял семью из трех человек, после чего приехал с оружием, бомбой и гранатами к отделению полиции в селе Лиски. Взорвав вход и закинув внутрь гранату, он скрылся. Нападение попало на видео.

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Комментарии (1)

Rostok
Бактрыкин посылает в в Воронежскую область профессиональных экспертов и следователей..Опять пожарная команда на выезд! Профессионалов на периферии нет либо очень редко, потому как все лучшее туда в столицу. Раньше и колбаса была вся там.. И никак, ну никак не могут отказаться от того что везде должны быть и дороги, и финансы, и профессионалы. А все так со времен Очакова и покоренья Крыма..Правильно Шойгу высказался, столицу надо в центр России переносить...( чтобы "золотая сволота" осталась там и собрана была как тина в помойное ведро страны и на свалку- это от автора).. И финансы надо перевести оттуда.. Да вот беда мускулы у дзюдоиста слабоваты, а опричники вокруг с зубами острыми, Не успеют защитники...
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