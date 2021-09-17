Следователи рассказали, как задерживали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Воронежской области

Подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи в Воронежской области Виктор Мирский оказал вооруженное сопротивление во время задержания. Об этом 17 сентября сообщили в Следственном комитете.



В ведомстве уточнили, что «благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции <преступник> был обезоружен». В ходе проведения спецоперации подозреваемого ранили, ему оказывается медицинская помощь. В ГУ МВД уточнили, что пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Также продолжается обыск дома у подозреваемого. Ранее СМИ сообщали, что Мирский якобы заминировал свой дом.

