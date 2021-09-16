Судя по кадрам, первый взрыв прогремел незадолго до 5:20 утра 16 сентября. Как сообщалось, самодельное взрывное устройство было установлено на дверь с внешней стороны. В помещение отдела преступник не вошёл — там его ждал сотрудник с табельным оружием.



В результате полицейский оказался ближе всего к брошенной в помещение гранате. «Разворотило пол-отдела», — комментируют правоохранители архивную запись. Осколочное ранение голени правой ноги получил 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы.

