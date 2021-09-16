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Взрыв в отделе полиции изнутри: камера сняла нападение на ОМВД под Воронежем

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения на районный отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. «Фонтанка» показывает, как экипированный в камуфляж подрывник разворотил пол-отдела.

Судя по кадрам, первый взрыв прогремел незадолго до 5:20 утра 16 сентября. Как сообщалось, самодельное взрывное устройство было установлено на дверь с внешней стороны. В помещение отдела преступник не вошёл — там его ждал сотрудник с табельным оружием.

В результате полицейский оказался ближе всего к брошенной в помещение гранате. «Разворотило пол-отдела», — комментируют правоохранители архивную запись. Осколочное ранение голени правой ноги получил 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы.

«Фонтанка.ру»

Преступник был в камуфляже, каске и бронежилете. От дежурной части он уехал на серебристой «Ниве», ориентировка на розыск пришла также в Петербург. В Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, перед атакой на ОМВД мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта.

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Комментарии (2)

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.... судя по ориентировке, упакован он явно не как охранник.
266242779
Какие пол-отдела, даже бумажки на стойке не шелохнулись! А дверь, похожа на дешёвую китайскую.
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