СК рассказал подробности убийства семьи и нападения на полицейский участок под Воронежем

Следователи возбудили уголовные дела после убийства семьи и нападения на полицейский участок в Лисках Воронежской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.



По предварительной информации, мужчина убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району и с помощью взрывного устройства подорвал входную дверь отдела полиции. Далее злоумышленник сел в автомобиль «Нива» и уехал в направлении города Острогожска.



В результате взрыва пострадал 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы, он получил осколочное ранение голени правой ноги, угрозы его жизни нет.

