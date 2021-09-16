Напавшего на полицию в Воронежской области считают причастным к убийствам женщины и детей

Как сообщают «Воронежские новости», всем сотрудникам, дежурящим на пропускных пунктах, выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство с боевым оружием. Усилили меры и для патрульных на улицах. У спецслужб есть предположение, что стрелок может направляться в сторону Белгородской области.



«Блокнот Воронеж» со ссылкой на местных жителей добавляет, что силовики дежурят во дворах, досматривают машины. У отдела полиции всё перекрыто. По данным на ориентировке, человек приехал на «Ниве» с эмблемой «ЭКО-Нива-Агро». Отмечается, что при задержании следует соблюдать меры личной безопасности, поскольку у мужчины с собой оружие.

