Напавшего на полицию в Воронежской области считают причастным к убийствам женщины и детей

Как сообщают «Воронежские новости», всем сотрудникам, дежурящим на пропускных пунктах, выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство с боевым оружием. Усилили меры и для патрульных на улицах. У спецслужб есть предположение, что стрелок может направляться в сторону Белгородской области.
«Блокнот Воронеж» со ссылкой на местных жителей добавляет, что силовики дежурят во дворах, досматривают машины. У отдела полиции всё перекрыто. По данным на ориентировке, человек приехал на «Ниве» с эмблемой «ЭКО-Нива-Агро». Отмечается, что при задержании следует соблюдать меры личной безопасности, поскольку у мужчины с собой оружие.
Телеграм-канал Baza пишет, что подозреваемый может быть причастен ещё к трём убийствам — в селении Каменка. Там после нападения на полицию в Лисках, по данным телеграм-канала, убиты женщина и двое детей, преступник скрылся. Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника. Вся объективная информация о ходе и результатах розыскных мероприятий будет своевременно доведена до общественности уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов», — отмечается в заявлении ГУ МВД по Воронежской области.
Напомним, неизвестный в военном обмундировании, бронежилете и каске напал на отдел полиции в городе Лиски 16 сентября в 5:30. Ранив полицейского, он скрылся на автомобиле.