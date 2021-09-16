FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
24
Печать

Неизвестный в бронежилете открыл стрельбу в воронежском отделе полиции

Один полицейский пострадал в результате нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области 16 сентября.

Как сообщает региональное ГУ МВД, инцидент произошёл в 5:30. «Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — рассказали в полиции.

По данным РИА «Воронеж», мужчина был с автоматом, в военном обмундировании, бронежилете и каске, передвигался на пятидверной серебристой «Ниве» с нечитаемыми госномерами или без них. Также он пытался взорвать здание. «Блокнот Воронеж» добавляет, что внутри он устроил стрельбу. В соцсетях распространили ориентировку по поиску напавшего.

Преступника ищут.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

260602101
сериал МЕЧ-3
SERGEY111
Либо рэмбо из Россоши либо отдел собственной безопасности с внезапной проверкой .
PapaKarlo
Не знаю, как устроен вход в Райотдел г Лиски, но судя по происшествию, не совсем хорошо. На Ставрополье бываю и видел один из сельских райотделов полиции. Двухэтажное здание постройки 80-х. На входе глухой стальной тамбур с наружным видеонаблюдением. Входная дверь закрыта. Подходишь к двери, нажимаешь кнопку переговорного. Дежурный спрашивает, кто, к кому. Открывает входную дверь. Попадаешь в тамбур с решеткой из толстой арматуры. И оказываешься как-бы в "обезьяннике". Еще одна запертая дверь для входа и окно для передачи документов или досмотра личных вещей. Откуда-то сбоку выходит дежурный. Спрашивает документы, досматривает, просит показать карманы/портфель/пакет. Может его забрать и положить в ящик для сохранения. Если все нормально, уходит с моим паспортом, записывает меня в книгу посещений и выписывает пропуск. Далее, вызывает сотрудника к кому нужно идти, тот спускается со 2 -этажа и в его сопровождении идешь до кабинета. По окончанию визита сотрудник провожает до выхода...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний