Неизвестный в бронежилете открыл стрельбу в воронежском отделе полиции

Как сообщает региональное ГУ МВД, инцидент произошёл в 5:30. «Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — рассказали в полиции.



По данным РИА «Воронеж», мужчина был с автоматом, в военном обмундировании, бронежилете и каске, передвигался на пятидверной серебристой «Ниве» с нечитаемыми госномерами или без них. Также он пытался взорвать здание. «Блокнот Воронеж» добавляет, что внутри он устроил стрельбу. В соцсетях распространили ориентировку по поиску напавшего.

