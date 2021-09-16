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В полицию Петербурга пришла ориентировка на мужчину, который устроил стрельбу и попытку взрыва в отделе полиции под Воронежем

Личный состав полиции Петербурга и области оповестили о стрельбе в отделе в Лисках Воронежской области. При возможном задержании просили соблюдать меры безопасности, так как преступник вооружен.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, в полицейский главк поступила ориентировка из Воронежской области, где утром произошло ЧП. Мужчина в военном обмундировании, бронежилете и каске вошел в помещение ОМВД по Лискинскому району, устроил стрельбу и пытался взорвать дежурную часть. В результате нападения один человек пострадал.

Фото: «Фонтанка.ру»
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К отделу полиции мужчина приехал на «Ниве», на дверцах которой был логотип известного аграрного холдинга.

После этого, по данным СМИ, он совершил в городе убийство троих, в том числе двоих детей. По предварительной информации, у подозреваемого был бытовой конфликт с семьей, в котором полиция встала не на его сторону.

Сейчас поиск мужчины ведется в Воронежской и сопредельных областях.

Фото: «Фонтанка.ру»

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