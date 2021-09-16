Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, в полицейский главк поступила ориентировка из Воронежской области, где утром произошло ЧП. Мужчина в военном обмундировании, бронежилете и каске вошел в помещение ОМВД по Лискинскому району, устроил стрельбу и пытался взорвать дежурную часть. В результате нападения один человек пострадал.
К отделу полиции мужчина приехал на «Ниве», на дверцах которой был логотип известного аграрного холдинга.
После этого, по данным СМИ, он совершил в городе убийство троих, в том числе двоих детей. По предварительной информации, у подозреваемого был бытовой конфликт с семьей, в котором полиция встала не на его сторону.
Сейчас поиск мужчины ведется в Воронежской и сопредельных областях.