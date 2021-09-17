Об этом 17 сентября сообщает Baza и подтверждает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Издание уточняет, что полицейские заметили автомобиль подозреваемого около села Подгорное. Водитель на требование остановиться не отреагировал, но его всё же удалось задержать. Розыск преступника продолжался почти двое суток. Ранее СМИ сообщали, что Мирский якобы заминировал свой дом в городе Россошь.
Подозреваемого в убийстве семьи из трех человек и нападении на отдел полиции задержали в Воронежской области
Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции и расстреле трех человек, задержали в Воронежской области.
По версии следствия, злоумышленник 16 сентября из-за бытового конфликта расстрелял семью из трех человек, после чего приехал с оружием, бомбой и гранатами к отделению полиции в селе Лиски. Взорвав вход и закинув внутрь гранату, он скрылся. Нападение попало на видео.