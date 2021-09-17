FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Подозреваемого в убийстве семьи из трех человек и нападении на отдел полиции задержали в Воронежской области

Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции и расстреле трех человек, задержали в Воронежской области.

Об этом 17 сентября сообщает Baza и подтверждает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Издание уточняет, что полицейские заметили автомобиль подозреваемого около села Подгорное. Водитель на требование остановиться не отреагировал, но его всё же удалось задержать. Розыск преступника продолжался почти двое суток. Ранее СМИ сообщали, что Мирский якобы заминировал свой дом в городе Россошь.

По версии следствия, злоумышленник 16 сентября из-за бытового конфликта расстрелял семью из трех человек, после чего приехал с оружием, бомбой и гранатами к отделению полиции в селе Лиски. Взорвав вход и закинув внутрь гранату, он скрылся. Нападение попало на видео.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266187825
Искали страхова , а задержали мирского....
AlBerkut
Даже задержали? 🤔
Странно... Новость о его ликвидации при попытке задержания была ИМХО более вероятной...
Ему особо уже нечего терять было, с весьма большой долей вероятности получит пожизненное, сдаваться живьём нет резона...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний