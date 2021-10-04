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Пьяный петербуржец на Nissan X-Trail задавил шедшего по дороге пешехода

Первые три дня октября в Петербурге и Ленинградской области отметились множеством серьезных ДТП, в которых погибли 8 человек. В последний раз такое число жертв за пятницу и выходные фиксировали в начале июля.

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Как сообщает 4 октября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 1 по 3 октября на дорогах Петербурга произошло 993 ДТП, в 32 из которых были пострадавшие. Травмы получили 34 человека, в том числе двое детей. Двое взрослых погибли: на Октябрьской набережной водитель разбился о столб, а на проспекте Просвещения велосипедист попал под колеса автомобиля.

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В Ленобласти за три дня зафиксировали 292 дорожные аварии, из которых 26 были с пострадавшими. Травмы получили 24 человека, детей среди них не было. Шестеро, тоже взрослые, погибли.

Так, в три часа ночи 2 октября на 17-м километре автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», в поселке Приветнинское Выборгского района, 38-летний петербуржец на автомобиле Nissan X-Trail сбил 34-летнего жителя Молодежного, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пешеход погиб на месте. Водитель оказался пьян: при проверке «надул» 0,862 мг/л. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автомобилиста отпустили под обязательство о явке.

Похожий случай произошел около 17:30 2 октября в Приозерском районе. Там пьяный на BMW насмерть сбил женщину на обочине. А спустя три часа на трассе Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе петербуржец на KIA задавил шедшего по дороге 79-летнего пенсионера.

Фото: Управление ГИБДД по СПб и ЛО

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Комментарии (4)

chip1
Вот же, грохнул по пьяни человека и его отпустили под обязательство явки, понятно что это не так тяжко как стаканчиком в представителя власти кинуть, но все таки...
Обнуление на удаленке
как можно ходить по дороге, предназначенной для автотранспорта? самоубийцы.
Вадим Линин
Убрав с дорог инспекторов ДПС и давая мягкие наказания за пьяную езду - вы ждали другого? Про символические наказания за езду без прав, за повторное пьяное вождение и т д я даже и не вспоминаю...
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