Как сообщает 4 октября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти , с 1 по 3 октября на дорогах Петербурга произошло 993 ДТП, в 32 из которых были пострадавшие. Травмы получили 34 человека, в том числе двое детей. Двое взрослых погибли: на Октябрьской набережной водитель разбился о столб , а на проспекте Просвещения велосипедист попал под колеса автомобиля .

В Ленобласти за три дня зафиксировали 292 дорожные аварии, из которых 26 были с пострадавшими. Травмы получили 24 человека, детей среди них не было. Шестеро, тоже взрослые, погибли.

Так, в три часа ночи 2 октября на 17-м километре автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», в поселке Приветнинское Выборгского района, 38-летний петербуржец на автомобиле Nissan X-Trail сбил 34-летнего жителя Молодежного, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пешеход погиб на месте. Водитель оказался пьян: при проверке «надул» 0,862 мг/л. По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автомобилиста отпустили под обязательство о явке.

Похожий случай произошел около 17:30 2 октября в Приозерском районе. Там пьяный на BMW насмерть сбил женщину на обочине. А спустя три часа на трассе Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе петербуржец на KIA задавил шедшего по дороге 79-летнего пенсионера.