Петербуржцы в Ленобласти сбили пешеходов насмерть. Пьяный на BMW ещё и покалечил пассажира

Два пешехода погибли в ДТП в Ленинградской области за субботний вечер. В одной из аварий тяжело пострадал человек, ехавший в машине.



Как сообщает 3 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, первое из этих ДТП произошло накануне около 17:30 в поселке Сосново, на 23-м километре автодороги Пески — Сосново — Подгорье (Приозерский район). По предварительным данным, 42-летний мужчина, сев за руль BMW в алкогольном опьянении, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 39-летнюю женщину. Женщина скончалась на месте. Мужчина 36 лет — пассажир BMW — попал в больницу в тяжёлом состоянии. За нарушение ПДД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, водитель задержан.

