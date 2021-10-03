Петербуржцы в Ленобласти сбили пешеходов насмерть. Пьяный на BMW ещё и покалечил пассажира

Два пешехода погибли в ДТП в Ленинградской области за субботний вечер. В одной из аварий тяжело пострадал человек, ехавший в машине.
Как сообщает 3 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области, первое из этих ДТП произошло накануне около 17:30 в поселке Сосново, на 23-м километре автодороги Пески — Сосново — Подгорье (Приозерский район). По предварительным данным, 42-летний мужчина, сев за руль BMW в алкогольном опьянении, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 39-летнюю женщину. Женщина скончалась на месте. Мужчина 36 лет — пассажир BMW — попал в больницу в тяжёлом состоянии. За нарушение ПДД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, водитель задержан.
«Фонтанке» стали известны некоторые подробности этого ДТП. Сбив шедшую навстречу женщину, BMW съехал в кювет и врезался в забор. Водитель надул 0,811 мл/г. И погибшая, и водитель зарегистрированы в Петербурге. Хотя проживает мужчина в Сосново, как и его пассажир. Пассажир был доставлен в Выборгскую больницу без сознания.
Через три часа, около 20:30, на 19-м километре дороги Санкт-Петербург — Матокса (Всеволожский район) 33-летний петербуржец на «КИА Сид» наехал на 79-летнего пенсионера. По данным «Фонтанки», пожилой житель Сертолово шёл по проезжей части в попутном направлении. Он скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.