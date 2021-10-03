Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне вечером дорожная полиция не смогла опросить водителя «Ауди» после аварии на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов. По предварительной информации, «Ауди», повернув налево, не предоставила преимущество и отправила «Субару» в велосипедиста и пешехода.

В полицейском главке сообщали, что 41-летний велосипедист погиб , 14-летний пешеход и 17-летняя пассажирка «Субару» госпитализированы. Их развели по больницам в состоянии средней степени тяжести.

За рулём «Ауди» сидела женщина. Очевидцы заметили, как она вместе с ребёнком покидала место ДТП. Её личность устанавливают. Автомобиль числится за 55-летней жительницей девятиэтажки на проспекте Композиторов. Злостной нарушительницей ПДД её не назвать — за прошлый год владелица «Ауди» получила пять штрафов. По данным СПАРК, больше десяти лет она была председателем ТСЖ своей девятиэтажки, в начале этого года оставила должность.



На дороге осталось детское кресло. Как рассказала подписчица паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», она видела девочку лет пяти, которую отнесли от тёмной машины и передали кому-то из взрослых.

