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Женщина-водитель с ребёнком сбежала после смертельной аварии на Просвещения

После ночного ДТП в Выборгском районе Петербурга, в котором погиб мужчина и пострадали двое несовершеннолетних, не досчитались водителя «Ауди». На машине ездит бывшая председатель ТСЖ.

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Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне вечером дорожная полиция не смогла опросить водителя «Ауди» после аварии на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов. По предварительной информации, «Ауди», повернув налево, не предоставила преимущество и отправила «Субару» в велосипедиста и пешехода.

В полицейском главке сообщали, что 41-летний велосипедист погиб, 14-летний пешеход и 17-летняя пассажирка «Субару» госпитализированы. Их развели по больницам в состоянии средней степени тяжести.

За рулём «Ауди» сидела женщина. Очевидцы заметили, как она вместе с ребёнком покидала место ДТП. Её личность устанавливают. Автомобиль числится за 55-летней жительницей девятиэтажки на проспекте Композиторов. Злостной нарушительницей ПДД её не назвать — за прошлый год владелица «Ауди» получила пять штрафов. По данным СПАРК, больше десяти лет она была председателем ТСЖ своей девятиэтажки, в начале этого года оставила должность.

На дороге осталось детское кресло. Как рассказала подписчица паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», она видела девочку лет пяти, которую отнесли от тёмной машины и передали кому-то из взрослых.

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Комментарии (12)

BobCat2
Бегут только в одном случае - чтоб протрезветь. Если так, то можно ей пожелать только плохого. Дальше видимо будет давить на ослепившие вспышки в космосе, на то, что другой водитель ехал с превышением и на то, что онажмать. Дадут с отсрочкой или условно, а мужик ещё мог бы жить и жить…
AlBerkut
Ну раз сбежала, то значит и статья для неё теперь другая, ефремовская...
Ну ещё остаётся вариант срочно беременеть для отсрочки 🤔😎
dragvs
"Злостной нарушительницей ПДД её не назвать — за прошлый год владелица «Ауди» получила пять штрафов" - пять штрафов это немало, это надо стараться. Против нее уже должны были быть предприняты профилактические меры.
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