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В ДТП на Просвещения погиб велосипедист, пострадали девушка и подросток

ДТП в Выборгском районе Петербурга оказалось смертельным. Пострадавшие — несовершеннолетние.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 2 октября около 23 часов на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов «автомобиль «Ауди» совершил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением мужчины 22 лет». «Субару» отлетел в 41-летнего велосипедиста и 14 летнего подростка.

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На месте ДТП скончался велосипедист. Пострадали двое: 17-летняя пассажирка «Субару» и 14-летний подросток. Они оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На дороге лежало детские кресло, поэтому очевидцы обсуждали, были ли в машинах маленькие дети. «Сейчас вспомнила: ребенка — девочку лет 5 — отнесли от черной машины (та, что на дороге) и передали взрослому живую, но напуганную. И летели они, похоже, на общий красный (в те несколько секунд, что красный в обе дороги)», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Надежда.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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