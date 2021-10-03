Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 2 октября около 23 часов на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов «автомобиль «Ауди» совершил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением мужчины 22 лет». «Субару» отлетел в 41-летнего велосипедиста и 14 летнего подростка.
На месте ДТП скончался велосипедист. Пострадали двое: 17-летняя пассажирка «Субару» и 14-летний подросток. Они оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
На дороге лежало детские кресло, поэтому очевидцы обсуждали, были ли в машинах маленькие дети. «Сейчас вспомнила: ребенка — девочку лет 5 — отнесли от черной машины (та, что на дороге) и передали взрослому живую, но напуганную. И летели они, похоже, на общий красный (в те несколько секунд, что красный в обе дороги)», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Надежда.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.