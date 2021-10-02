Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на перекрёстке проспекта Просвещения и улицы Композиторов столкнулись легковые автомобили, один из них вылетел на тротуар и снёс дорожный знак. Он сильно повреждён, дымится. «Один погибший, из серебристой машины, двое в скорой», — пишет в комментариях Наталья.

На дороге лежит детское кресло, на газоне — накрытый человек. «Звук был жуткий, кто-то на траве лежит накрыт. Полиция и скорая приехали в момент, что очень радует», — рассказывает Ольга.

Пострадал, как говорят, и велосипедист. По словам подписчика группы Omura Tayomi, это велосипедист лет 16–17, его сбили на пешеходном переходе, и очевидцы на руках отнесли его на газон. «Скорее всего, там один парень со слопанной шеей или позвоночником лежит. <...> Мы только оттуда, его на руках отнесли, у него просто шок», — рассказывает Omura Tayomi.



Также он проясняет детали ДТП: «Две машины не разъехались и, видимо, с большой скоростью. Одна из них вылетела при столкновении на поребрик, задев при этом велосипедиста. Кто-то из серебристой машины вылетел в лобовое окно. Велосипедист жив, как и девушка из серебристой машины. Говорят, погиб парень из этой же серебристой машины».



Точные обстоятельства аварии выясняются.

