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Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлён после отключения

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Транзит российского газа в Венгрию через Украину полностью возобновился после отключения 3 октября. По данным венгерского оператора ГТС FGSZ, поток топлива через приграничный пункт «Берегово» по состоянию на 22:00 воскресенья составил более 200 тыс. кубометров в час, сообщает утром 4 октября РИА Новости.

В минувшую пятницу «Оператор ГТС Украины» заявлял о приостановке «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину и начале поставок местным потребителям с помощью «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. Однако прокачка в выходные полностью не прекращалась.

«Фонтанка» писала, что в конце сентября «Газпром» подписал с Венгрией 15-летний контракт на поставку газа. Для Украины в этом соглашении наиболее болезненным стало то, что топливо пойдёт в обход её газотранспортной системы. В Киеве заявили, что этот контракт якобы был «продиктован Кремлём». Российские власти назвали реакцию украинской стороны «истерической».

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Комментарии (1)

Anatoly_spb
У кого теперь будут "по реверсу" газ получать?
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