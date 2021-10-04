Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлён после отключения

Транзит российского газа в Венгрию через Украину полностью возобновился после отключения 3 октября. По данным венгерского оператора ГТС FGSZ, поток топлива через приграничный пункт «Берегово» по состоянию на 22:00 воскресенья составил более 200 тыс. кубометров в час, сообщает утром 4 октября РИА Новости.



В минувшую пятницу «Оператор ГТС Украины» заявлял о приостановке «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину и начале поставок местным потребителям с помощью «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. Однако прокачка в выходные полностью не прекращалась.

