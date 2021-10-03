«Яндекс.Карты» показывают проблемы на многих магистралях. На трассе «Сортавала» — 12,5 километра, это типичная пробка из-за узкого места у КАД.



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На «Коле» перед Ладожским мостом стоят на протяжении 8,5 километра, «бордовые» пробки образовались и на подъездах к нему со стороны Кировска и Шлиссельбурга. На них ведутся дорожные работы, и одна из двух полос в направлении Санкт-Петербурга перекрыта. «В связи с возросшим потоком транспорта вечером в воскресенье (по данным на 17:00) затор составляет 8 км. Напомним, окончание работ запланировано на 11 октября», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



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«Бордово» на Петрозаводском шоссе и Советском проспекте, где пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП. На Московском шоссе у поворота на Никольской тоже стоит значок ДТП. На Пулковском шоссе — сразу несколько, «Яндекс.Карты» оценивают пробку в 8,5 км. Узкое Волхонское шоссе тоже «краснеет», и тоже ДТП. Со стороны Большой Ижоры к КАД пробка длиной 4,5 километра.



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С севера кроме уже упомянутой «Сортавалы» стоят на участках Выборгского, Приморского шоссе, «Скандинавии», на Приозерском и Токсовском шоссе.



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В Сестрорецке сложнее было днём — из-за аварии с каршерингом. К вечеру заторы там стали немного меньше.

