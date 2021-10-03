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Хорошая погода вернула на дороги летние пробки. На въездах в Петербург — коллапс

На «Сортавале» пробка 12,5 км, на Пулковском и Мурманском шоссе — по 8,5

Петербуржцы, возвращаясь в город на исходе погожих выходных, встали в многокилометровые пробки. Заторы растут на въездах в город, а также на КАД, принимающей и распределяющей въездные потоки.

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«Яндекс.Карты» показывают проблемы на многих магистралях. На трассе «Сортавала» — 12,5 километра, это типичная пробка из-за узкого места у КАД.

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На «Коле» перед Ладожским мостом стоят на протяжении 8,5 километра, «бордовые» пробки образовались и на подъездах к нему со стороны Кировска и Шлиссельбурга. На них ведутся дорожные работы, и одна из двух полос в направлении Санкт-Петербурга перекрыта. «В связи с возросшим потоком транспорта вечером в воскресенье (по данным на 17:00) затор составляет 8 км. Напомним, окончание работ запланировано на 11 октября», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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«Бордово» на Петрозаводском шоссе и Советском проспекте, где пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП. На Московском шоссе у поворота на Никольской тоже стоит значок ДТП. На Пулковском шоссе — сразу несколько, «Яндекс.Карты» оценивают пробку в 8,5 км. Узкое Волхонское шоссе тоже «краснеет», и тоже ДТП. Со стороны Большой Ижоры к КАД пробка длиной 4,5 километра.

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С севера кроме уже упомянутой «Сортавалы» стоят на участках Выборгского, Приморского шоссе, «Скандинавии», на Приозерском и Токсовском шоссе.

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В Сестрорецке сложнее было днём — из-за аварии с каршерингом. К вечеру заторы там стали немного меньше.

Сложности на въездах начались вскоре после обеда. Ещё в своём дневном отчёте о загруженности дорог «Яндекс» сообщил о пробках на въездах:

  • 16:24, Новоприозерское шоссе, 10,3 км;
  • 16:29, Пулковское шоссе, 5,1 км;
  • 16:29, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
  • 15:07, Витебский проспект от Паровозного Музея до Петербургского шоссе, 4 км;
  • 16:29, внешняя сторона КАД от поста ГИБДД до виадука над железной дорогой, 3,9 км («Фонтанка» показывала видео массового ДТП, собравшего эту пробку).

Антициклон подарил петербуржцам идеальные выходные, которые многие провели за городом. Даже в субботу горожане сообщали, что в электричках местами очень плотно, а чтобы попасть в Гатчинский парк, надо выстоять огромную очередь.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Запретить хорошую погоду на всей территории России! Тогда и дороги на въездах строить будет не нужно. :)))
Skazochny
калхозники возвращаются
Serg_I
Администрация города и ГАИ проблемы в этом не видят, и не реагируют...
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