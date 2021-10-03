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Температура в Петербурге превысила норму, и на этом бабье лето не заканчивается

В Петербурге ожидается ясная погода, 12–14 градусов

У вас есть ещё как минимум два дня, чтобы насладиться идеальной осенью, и один из них — выходной. Дискомфорт может доставить только порывистый ветер.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 октября в Петербурге будет без осадков, ветер умеренный, 12–14 градусов тепла.

Сухую и солнечную погоду обеспечивает антициклон, «только плотный ветер внесёт в эту осеннюю идиллию толику дискомфорта», рассказывает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Обычно 3 октября погода в Северной столице хуже. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно и чуть прохладнее — от 3 градусов ночью до 13 днём. Паcмурно было 29 раз, ясно (как сегодня) — 5 раз, облачно с прояснениями — 23 раза. Самое холодное 3 октября зафиксировано в 1976 году, минус 3, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 19 градусов, напоминает «Яндекс».

Завтра волшебное действие антициклона ещё продолжится (станет даже на градус теплее), а со вторника начнёт постепенно ослабевать.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Реально, лето за окном..)
263836471
Бабы! - Все - в лето!
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