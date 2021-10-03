По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 октября в Петербурге будет без осадков, ветер умеренный, 12–14 градусов тепла.



Сухую и солнечную погоду обеспечивает антициклон, «только плотный ветер внесёт в эту осеннюю идиллию толику дискомфорта», рассказывает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

