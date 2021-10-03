В южной части КАД в районе вантового моста собираются пробки в обе стороны. Очевидцы отмечают там ДТП.
Массовую аварию на внешнем кольце зафиксировал регистратор подписчика группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, столкновение произошло «на ровном месте». Водитель как будто отвлёкся от дороги и влетел в едущие перед ним автомобили.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что массовое ДТП на 59-м километре внешнего кольца произошло около 16 часов. Столкнулись четыре легковые машины, заняли третью и четвёртую полосы. Никто не пострадал.
Затор дорожники оценивают в 3 километра, а «Яндекс» — в 5 километров. В обратном направлении — 2,5-километровая пробка перед вантовым мостом.
Это как минимум второе подобное ДТП на КАД за день. Утром в восточной части столкнулись три попутные машины, также спровоцировав затор.