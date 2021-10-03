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На КАД водитель разметал машины, растёт пробка. Массовое ДТП попало на видео

Заторы образовались в обе стороны на юге петербургской КАД

В ДТП на 59-м километре люди не пострадали.

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В южной части КАД в районе вантового моста собираются пробки в обе стороны. Очевидцы отмечают там ДТП.

Массовую аварию на внешнем кольце зафиксировал регистратор подписчика группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, столкновение произошло «на ровном месте». Водитель как будто отвлёкся от дороги и влетел в едущие перед ним автомобили.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что массовое ДТП на 59-м километре внешнего кольца произошло около 16 часов. Столкнулись четыре легковые машины, заняли третью и четвёртую полосы. Никто не пострадал.

Затор дорожники оценивают в 3 километра, а «Яндекс» — в 5 километров. В обратном направлении — 2,5-километровая пробка перед вантовым мостом.

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Это как минимум второе подобное ДТП на КАД за день. Утром в восточной части столкнулись три попутные машины, также спровоцировав затор.

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Комментарии (4)

262224921
А что автор делает в крайней левой при свободных правых полосах ? Почем права покупали ?
PROM
кто-то резко тормознул, темная машина сильно прижалась к левой обочине
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