По данным «Яндекс.Карт» на 12:45, её длина не превышает 2 километров.

О ДТП на внутреннем кольце, после Колтушей, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что одна машина врезалась в отбойник, вторая — совсем рядом с ним.

Эта авария случилась на 49-м километре внутреннего кольца около 11 часов, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Столкнулись три легковых автомобиля, двигавшиеся попутно. Никто не пострадал.



Автомобилисты сетуют, что движение тормозят обочечники: сначала выезжают в техническую полосу, а потом вклиниваются обратно в строй.

