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На КАД столкнулись три машины, одна вошла в отбойник

Одна из самых крупных пробок в Петербурге 3 октября наблюдается на востоке КАД.

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По данным «Яндекс.Карт» на 12:45, её длина не превышает 2 километров.

О ДТП на внутреннем кольце, после Колтушей, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что одна машина врезалась в отбойник, вторая — совсем рядом с ним.

Эта авария случилась на 49-м километре внутреннего кольца около 11 часов, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Столкнулись три легковых автомобиля, двигавшиеся попутно. Никто не пострадал.

Автомобилисты сетуют, что движение тормозят обочечники: сначала выезжают в техническую полосу, а потом вклиниваются обратно в строй.

В целом загруженность дорог Петербурга невелика — типичные для воскресенья 2 балла по шкале «Яндекса».

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Комментарии (1)

266056245
—Тук-тук!
—Кто там?
—Туарег.
—Войдите!
Насчëт обочников. Нафиг вы их пускаете? 30% - наглые морды, в порядке вещей встраиваются в основные потоки, парализуя их. Получается, что когда по-чесноку толкаешься, то ты - лох, потому что, добрые граждане уступают им. А те внаглую суют свои морды в полной уверенности, что другие успеют отреагировать. Чтобы было понятно, с кем имеете честь делить дорогу, приведу ответ одного такого уникума, где в группе ДТП обсуждали подобный стиль вождения: " — А что, я со всем стадом стоять буду, что ли?"
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