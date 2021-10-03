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На Сенной площади устроили стрельбу. Компанию великовозрастных шалунов проредила полиция

Полиция задержала мужчину за стрельбу из пневматики в центре Петербурга

Трое мужчин хлебнули лишнего и переборщили с градусом веселья в Адмиралтейском районе Петербурга в воскресенье, 3 октября. Один из них вместе с пистолетом остывает в полиции.

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О стрельбе на Сенной площади «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, мужчина в голубой куртке палил в воздух, причина демонстрации осталась очевидцу неясна. Полицию о непорядке на площади проинформировали незадолго до двух часов дня.

Заявитель отметил, что стрельбой из пистолета развлекалась компания из трёх человек. На поиски приключений, судя по виду, их подтолкнул алкоголь.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 38-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Как уточняют, оружие пневматическое.

Сенную площадь путали со стрельбищем в августе. В результате мужчина попал к медикам с пулей в позвоночнике, его противника отправили в СИЗО. В июле там же за хулиганскую стрельбу задержали ветерана войны в Донбассе. Суд отказал в его аресте.

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Комментарии (8)

Skazochny
опять уголь
263836471
Угрозу восприял как реальную, поэтому в ответ пальнул из боевого... Любители пострелять - идите в пейнтбольный клуб и стреляйте ТАМ до усрачки!!!
Михаил Петров-Водкин
Племенной обычай такой, национальная традиция, которая освящена веками.
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