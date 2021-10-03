На Сенной площади устроили стрельбу. Компанию великовозрастных шалунов проредила полиция

О стрельбе на Сенной площади «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, мужчина в голубой куртке палил в воздух, причина демонстрации осталась очевидцу неясна. Полицию о непорядке на площади проинформировали незадолго до двух часов дня.



Заявитель отметил, что стрельбой из пистолета развлекалась компания из трёх человек. На поиски приключений, судя по виду, их подтолкнул алкоголь.



«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 38-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Как уточняют, оружие пневматическое.

