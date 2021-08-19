В Петербурге суд арестовал стрелка с Сенной, палившего по противнику из «Макарыча»

Октябрьский районный суд Петербурга 19 августа заключил под стражу 24-летнего Джовхара Чилиева, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Он, как полагает полиция, устроил стрельбу на Сенной площади накануне ночью.



Дознание считает, что Чилиев до двух ночи, находясь у дома №2 по Сенной площади, не менее двух раз выстрелил из «Макарыча» в сторону 24-летнего уроженца Ингушетии. У молодого человека диагностировали ранение трёх пальцев левой руки и слепое непроникающее ранение грудной клетки.