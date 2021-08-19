FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

В Петербурге суд арестовал стрелка с Сенной, палившего по противнику из «Макарыча»

Октябрьский районный суд Петербурга 19 августа заключил под стражу 24-летнего Джовхара Чилиева, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Он, как полагает полиция, устроил стрельбу на Сенной площади накануне ночью.

Дознание считает, что Чилиев до двух ночи, находясь у дома №2 по Сенной площади, не менее двух раз выстрелил из «Макарыча» в сторону 24-летнего уроженца Ингушетии. У молодого человека диагностировали ранение трёх пальцев левой руки и слепое непроникающее ранение грудной клетки.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, обвинение приезжему из Назрани пока не предъявлялось. Он и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства дознавателя о заключении под стражу.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Сергей Кузнецов
Уже аул, увы
266081655
Во что превратили культурную столицу! Уже не разберёшь, то ли ты ещё в Питере, то ли уже в отдалённом ауле....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний