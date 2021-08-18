На Сенной произошла стрельба. Врачи спасают мужчину с пулей в позвоночнике и сломанным пальцем

Как стало известно «Фонтанке», стреляли около половины второго часа ночи 18 августа на Сенной площади, 4. Подоспевшие на место полицейские застали обе стороны конфликта. В карету скорой помощи погрузили 24-летнего уроженца Ингушетии в тяжёлом состоянии. В отдел забрали его ровесника и земляка.



По предварительным данным, зарегистрированный в Назрани житель Шушар дважды выстрелил в своего оппонента, одна пуля попала в цель. Причины размолвки он объясняет полиции. Оружие, гильза и четыре патрона отправлены на экспертизу. Разрешение у молодого человека есть на травматический «Макарыч».

