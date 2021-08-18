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На Сенной произошла стрельба. Врачи спасают мужчину с пулей в позвоночнике и сломанным пальцем

Полиция разбирается в инцидентах со стрельбой в центре и Невском районе Петербурга

Гости Петербурга не нашли общего языка с земляками рядом со станцией метро «Сенная площадь» в центре Петербурга. Разбираться с последствиями пришлось полицейским и медикам.

Как стало известно «Фонтанке», стреляли около половины второго часа ночи 18 августа на Сенной площади, 4. Подоспевшие на место полицейские застали обе стороны конфликта. В карету скорой помощи погрузили 24-летнего уроженца Ингушетии в тяжёлом состоянии. В отдел забрали его ровесника и земляка.

По предварительным данным, зарегистрированный в Назрани житель Шушар дважды выстрелил в своего оппонента, одна пуля попала в цель. Причины размолвки он объясняет полиции. Оружие, гильза и четыре патрона отправлены на экспертизу. Разрешение у молодого человека есть на травматический «Макарыч».

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, он в хирургическом отделении. Медики диагностировали огнестрельное ранение в области позвоночника, перелом фаланги третьего пальца левой руки, отметили запах алкоголя.

В ночь на вторник стреляли на улице Коллонтай. Около двух часов ночи громкие звуки привлекли внимание охранника автостоянки. Он вышел на улицу и нашёл источник шума рядом с мойкой напротив Кржижановского, 12.

Там, по его словам, толпились несколько мужчин, один держал руку над головой и, очевидно, стрелял. После семи выстрелов компания распределилась по двум машинам, разобрать удалось только цвета — серебристый и тёмно-красный. Полицейские прибыли уже после отъезда и подобрали две гильзы.

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Комментарии (12)

BobCat2
"Макарыч" и тяжелое состояние подстреленного... Как-то не вижу связи. Разорвет его от мощного боеприпаса.
Ivan Topor
Хроники планеты обезьян...
Семён Лобкотрясов
По крайней мере, они стреляют в основном только на своих внутренних разборках, а простых людей не трогают. Что нельзя сказать о солевых наркоманах, которые нападают на прохожих и владельцах бойцовых собак, выпускающих своих любимцев без поводка и намордника. А если по существу: нужно увеличить присутствие полиции на улице. В том же Невском районе встретить патруль полиции на улице равносильно увидеть НЛО. Даже у метро Дыбенко твориться полный беспредел: нелегальная торговля и такси, обдолбанные и бухие люди орут на всю улицу матом. Никакого общественного порядка.
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