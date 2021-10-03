Зеленский пообещал заняться возвращением Саакашвили на Украину

Киев приложит все усилия для возвращения Михаила Саакашвили на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский 3 октября во время выездного заседания парламентской фракции его партии «Слуга народа».
«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. <...> Мы все будем этим заниматься», — цитирует ТАСС Зеленского. Он пообещал, что привлечёт премьер-министров обеих стран и министерства иностранных дел.
По словам Зеленского, он не знал, что Саакашвили собирается в Грузию. О его отъезде прочитал в СМИ и решение это считает неправильным.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину в конце недели, надеясь повлиять на исход выборов, которые состоялись в субботу. В Тбилиси Саакашвили задержали. Его обвиняют в разгоне оппозиционного митинга, растрате бюджетных средств, он заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Он объявил голодовку. Партия Саакашвили на выборах занимает второе место, уступая правящей партии.