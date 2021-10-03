Зеленский пообещал заняться возвращением Саакашвили на Украину

Киев приложит все усилия для возвращения Михаила Саакашвили на Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский 3 октября во время выездного заседания парламентской фракции его партии «Слуга народа».



«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. <...> Мы все будем этим заниматься», — цитирует ТАСС Зеленского. Он пообещал, что привлечёт премьер-министров обеих стран и министерства иностранных дел.



По словам Зеленского, он не знал, что Саакашвили собирается в Грузию. О его отъезде прочитал в СМИ и решение это считает неправильным.