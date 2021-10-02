Задержан владелец квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу Саакашвили. «Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы [экс-шеф Военной полиции Минобороны Грузии], а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество», — сказал Гарибашвили журналистам (цитата по ТАСС ).

Тем временем советник главы офиса президента Украины заявил, что Зеленский держит ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии на личном контроле.



Сам Саакашвили обратился к гражданам Грузии в открытом письме с призывом принять участие в выборах в местные органы власти: «Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты «референдума».



Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе считает, что Саакашвили прибыл на родину, чтобы совершить госпереворот, а также устроить беспорядки. Политик также пообещал, что все процедуры, связанные с задержанием Саакашвили и его последующей отправкой в тюрьму, будут соответствовать правовым нормам.



Ситуация в Тбилиси спокойная.

