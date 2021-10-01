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Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как был задержан на родине. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена страны Нино Ломджарию.

«Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – заявила Ломджария.

Она добавила, что Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным.

О задержании Саакашвили стало известно 1 октября. Утром в пятницу он объявил о своем возвращении на родину, где его обвиняют в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и растрате бюджетных средств. Также экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

По данным местного телеканала «Пирвели», Саакашвили помещён в тюрьму в Рустави, недалеко от Тбилиси. Ему может грозить не менее девяти лет лишения свободы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004-го, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам. На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 году протекторат Петра Порошенко и должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, а также ему было даровано гражданство Украины. В августе прошлого года он объявил о желании вернуться в Грузию.

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Комментарии (3)

Редиска Здесь
Немного фантастики:
"Бывший президент России осужден за разгон митингов оппозиции".
Батарейкин
Ему полезно немного поголодать
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