Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как был задержан на родине. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена страны Нино Ломджарию.



«Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – заявила Ломджария.



Она добавила, что Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным.



О задержании Саакашвили стало известно 1 октября. Утром в пятницу он объявил о своем возвращении на родину, где его обвиняют в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и растрате бюджетных средств. Также экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

