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Грузинское ТВ показало Саакашвили в наручниках. Ему может грозить не менее 9 лет тюрьмы

Задержанного Михаила Саакашвили показали в наручниках

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Грузинское телевидение показало задержанного экс-президента страны Михаила Саакашвили в наручниках. Кадры опубликованы вечером 1 октября.

Автор: TV Pirveli • ტელეკომპანია პირველი

По данным местного телеканала «Пирвели», Саакашвили помещён в тюрьму в Рустави, недалеко от Тбилиси. Ему может грозить не менее девяти лет лишения свободы.

Незадолго до задержания Саакашвили в его соцсетях появилось видеообращение. В нём бывший глава Грузии призвал всех сторонников оппозиции пойти на выборы 1 октября, чтобы на следующий день отпраздновать общую победу.

Ранее «Фонтанка» писала о задержании Михаила Саакашвили вечером 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что силовики «провели процедуру задержания на высшем уровне», однако не уточнил, где именно поймали экс-президента.

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Комментарии (4)

Батарейкин
Не думал даже, что поддержу говорящие усы в его речи про цирк и этого клоуна!
QQmber
Мишка, мишка, где твоя улыбка. Полная задора и огня
mihagr76
Не побоялся Мишка, молодец... Жалко только что может судьбу Навального повторить. Надеюсь, что грузины всё же впрягутся за него.
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