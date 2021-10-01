По данным местного телеканала «Пирвели», Саакашвили помещён в тюрьму в Рустави, недалеко от Тбилиси. Ему может грозить не менее девяти лет лишения свободы.



Незадолго до задержания Саакашвили в его соцсетях появилось видеообращение. В нём бывший глава Грузии призвал всех сторонников оппозиции пойти на выборы 1 октября, чтобы на следующий день отпраздновать общую победу.

