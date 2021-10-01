Грузинское телевидение показало задержанного экс-президента страны Михаила Саакашвили в наручниках. Кадры опубликованы вечером 1 октября.
Автор: TV Pirveli • ტელეკომპანია პირველი
По данным местного телеканала «Пирвели», Саакашвили помещён в тюрьму в Рустави, недалеко от Тбилиси. Ему может грозить не менее девяти лет лишения свободы.
Незадолго до задержания Саакашвили в его соцсетях появилось видеообращение. В нём бывший глава Грузии призвал всех сторонников оппозиции пойти на выборы 1 октября, чтобы на следующий день отпраздновать общую победу.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании Михаила Саакашвили вечером 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что силовики «провели процедуру задержания на высшем уровне», однако не уточнил, где именно поймали экс-президента.