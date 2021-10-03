Партии Саакашвили в Грузии не удалось вырваться вперёд

На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», у неё 48,56% голосов по пропорциональным спискам. Об этом 3 октября сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК страны после подсчёта данных с 38,63% участков.
«Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Михаилом Саакашвили, на втором месте (31,23% голосов), партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» — на третьем (6,87%).
Среди претендентов на пост мэра Тбилиси больше всего голосов (41,61%) набирает действующий глава города Каха Каладзе.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы, избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Накануне выборов в страну вернулся бывший президент Саакашвили, надеясь повлиять на исход выборов. Его задержали по нескольким обвинениям, он объявил голодовку.