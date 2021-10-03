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Партии Саакашвили в Грузии не удалось вырваться вперёд

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На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», у неё 48,56% голосов по пропорциональным спискам. Об этом 3 октября сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК страны после подсчёта данных с 38,63% участков.

«Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Михаилом Саакашвили, на втором месте (31,23% голосов), партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» — на третьем (6,87%).

Среди претендентов на пост мэра Тбилиси больше всего голосов (41,61%) набирает действующий глава города Каха Каладзе.

В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы, избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Накануне выборов в страну вернулся бывший президент Саакашвили, надеясь повлиять на исход выборов. Его задержали по нескольким обвинениям, он объявил голодовку.

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Комментарии (2)

f0ntan
Я еще одного такого знаю, который вернулся на свою родину, зная, что его арестуют. И как результат - сейчас сидит в тюрьме
Pilat
Ну что Мишико....сидеть тебе теперь без галстука....
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