Партии Саакашвили в Грузии не удалось вырваться вперёд

На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», у неё 48,56% голосов по пропорциональным спискам. Об этом 3 октября сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК страны после подсчёта данных с 38,63% участков.



«Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Михаилом Саакашвили, на втором месте (31,23% голосов), партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию» — на третьем (6,87%).



Среди претендентов на пост мэра Тбилиси больше всего голосов (41,61%) набирает действующий глава города Каха Каладзе.

