FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Мурашко: Барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты

Устранены все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V» или «ГамКовидВака» во Всемирной организации здравоохранения, заявил 2 октября на брифинге в Женеве глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

10
Печать

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — сказал министр ТАСС, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, — необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура, — и это будет рассматриваться», — пояснил Мурашко.

«На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — резюмировал чиновник.

30 сентября, напомним, он объявил о завершении последней фазы испытаний «Спутника V». По его словам, испытания прошли с участием пациентов старше 60 лет и показали высокий уровень безопасности и эффективности отечественной разработки.

Европейские чиновники выступают за въезд вакцинированных от коронавируса иностранцев, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. Европейское агентство по лекарственным препаратам все еще ведет переговоры с производителем российской вакцины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

lenaF
Ну-ну. Наблюдаем дальше.
Владислав М
Целый год понадобился чиновникам, чтоб подписать нужные бумаги? Эффективность работы просто космическая!
BobCat2
Так барьеры сняты или «… необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг»? Иные бумаги годами делаются, а Мурашка этот опять будет говорить, что барьеры сняты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний