Мурашко: Барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты

«Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, — необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура, — и это будет рассматриваться», — пояснил Мурашко.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — сказал министр ТАСС , подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — резюмировал чиновник.



30 сентября, напомним, он объявил о завершении последней фазы испытаний «Спутника V». По его словам, испытания прошли с участием пациентов старше 60 лет и показали высокий уровень безопасности и эффективности отечественной разработки.



Европейские чиновники выступают за въезд вакцинированных от коронавируса иностранцев, однако «Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. Европейское агентство по лекарственным препаратам все еще ведет переговоры с производителем российской вакцины.

