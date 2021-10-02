Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде утром 2 октября. Погибших нет, пострадавших двое.
Как сообщает областное СУ СК, по версии следствия, на 9 этаже 9-этажного жилого дома на улице Гайдара произошел «хлопок газовоздушной смеси». Пострадали женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения. Их доставили в Приволжский исследовательский университет. На фотографиях СК видно, что квартира сильно повреждена, часть стены дома вылетела наружу.
ТАСС со ссылкой на медиков уточняет, что женщина находится в более тяжёлом состоянии, у неё
Следователи СУ СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело по
8 сентября взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске. Семь человек погибли, еще 15 пострадали, в том числе двое детей. Было возбуждено уголовное дело