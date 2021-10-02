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Взрыв выбил кусок стены с 9 этажа дома в Нижнем Новгороде. У женщины обожжены 95% тела

В результате взрыва газа в Нижнем Новгороде госпитализированы двое

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Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде утром 2 октября. Погибших нет, пострадавших двое.

Как сообщает областное СУ СК, по версии следствия, на 9 этаже 9-этажного жилого дома на улице Гайдара произошел «хлопок газовоздушной смеси». Пострадали женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения. Их доставили в Приволжский исследовательский университет. На фотографиях СК видно, что квартира сильно повреждена, часть стены дома вылетела наружу.

Фото: nnovgorod.sledcom.ru
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
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ТАСС со ссылкой на медиков уточняет, что женщина находится в более тяжёлом состоянии, у неё 95 % ожогов тела, а у мужчины — 35 %. Из многоэтажки эвакуировали 100 человек.

Следователи СУ СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас место происшествия детально осматривают, допрашивают свидетелей, назначаются криминалистические и судебные экспертизы.

8 сентября взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске. Семь человек погибли, еще 15 пострадали, в том числе двое детей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава газовой фирмы арестован. К концу сентября из завалов вытащили всех домашних питомцев.

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Комментарии (7)

Maik5
В ж. у них хлопок. Так стены не рушит хлопком.
Жора__
Хлопок - это когда в ладоши! Вроде, Фонтанка не Первый канал, а всё туда же?
266108100
Хлоп хлоп хлоп
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