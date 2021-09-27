«Интерфакс» 27 сентября рассказал, как сотрудники подрядной организации, занимающиеся восстановлением дома, извлекли одно животное. «Сегодня утром в Ногинске спасён ещё один домашний питомец. <...> При осмотре обнаружен питомец, которого уже благополучно спасли и передали старшей по дому», — отметили в пресс-службе администрации Богородского округа. Изначально большую часть питомцев жильцы забрали при эвакуации. Позже в завалах нашли живыми трёх кошек, котёнка, собаку и попугая в клетке. В публикации агентства упоминаются ещё две кошки, которые могут быть под завалами. Однако местные жители пишут, найдены все.

