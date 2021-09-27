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Жители Ногинска рассказали, что из разрушенного взрывом дома спасли всех котов

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В Ногинске из дома, разрушенного взрывом 8 сентября, спасли всех кошек и котов. Об этом сообщает паблик «Типичный Ногинск» «ВКонтакте».

Автор: Типичный Ногинск ™

«Интерфакс» 27 сентября рассказал, как сотрудники подрядной организации, занимающиеся восстановлением дома, извлекли одно животное. «Сегодня утром в Ногинске спасён ещё один домашний питомец. <...> При осмотре обнаружен питомец, которого уже благополучно спасли и передали старшей по дому», — отметили в пресс-службе администрации Богородского округа. Изначально большую часть питомцев жильцы забрали при эвакуации. Позже в завалах нашли живыми трёх кошек, котёнка, собаку и попугая в клетке. В публикации агентства упоминаются ещё две кошки, которые могут быть под завалами. Однако местные жители пишут, найдены все.

Автор: Типичный Ногинск ™

В выходные «Фонтанка» рассказывала, как животных, которые провели без еды и воды почти три недели, отлавливают с помощью специальных «котоловушек» — прозрачных боксов с закрывающейся крышкой. В соцсетях публикуют видеозаписи спасательных операций.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске рано утром 8 сентября. Семь человек погибли, еще 15 пострадали, в том числе двое детей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Комментарии (2)

Владислав М
Почему власти сразу не занимались спасением животных, чего ждали?
07A
Представляю, что им сказал попугай!
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