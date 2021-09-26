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Из разрушенного взрывом дома в Ногинске начали спасать котов. Они не ели уже 18 дней

В Ногинске начали спасать котов из разрушенного взрывом дома

В подмосковном городе Ногинск из разрушенного после взрыва газа дома начали спасать котов. Глава городского округа Игорь Сухин дал разрешение волонтёрам на установку деревянной лестницы. Кадры спасения животных 26 сентября публикуют очевидцы.

Для спасения оказавшихся в ловушке питомцев, которые, по словам местных жителей, уже 18 дней находятся без еды и воды, соорудили специальный трап. Предполагается, что по нему коты смогут спуститься вниз. Также жители дома передали спасателям «котоловушки» — прозрачные боксы с закрывающейся крышкой. Их поставят в аварийном здании, и с помощью еды будут заманивать туда четвероногих.

Автор: Подсмотрено в Москве | Московские новости/vk.com

Напомним, что взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября. После того, как проход к зданию закрыли из-за угрозы дальнейшего обрушения, оттуда не смогли выбраться многие домашние животные, которых эвакуированные жильцы в спешке не успели взять с собой. Как сообщают очевидцы, все последние дни коты жалостливо выглядывали из окон квартир.

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Комментарии (12)

Мillemelle
чиновникам все равно если не приносит доход в личный карман
СпортивнаяДевушка
Сам погибай, а кота своего выручай!
Эх... а ещё люди называются...
hal9000
Все время котам больше внимания..а о собаках никто не подумал..
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