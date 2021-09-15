После взрыва дома в Ногинске главу газовой фирмы арестовали

Генерального директора компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправили под домашний арест. Об этом 15 сентября ГСУ СК России по Московской области.
«Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Вскоре мужчине предъявят обвинение. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По данным следствия, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования. Из-за этого произошла большая утечка бытового газа в одной квартире. Ввиду неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения четырех этажей второго подъезда дома.
«Фонтанка» писала, что взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске рано утром 8 сентября. Семь человек погибли, еще 15 пострадали, в том числе два ребенка. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).