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После взрыва дома в Ногинске главу газовой фирмы арестовали

Генерального директора компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправили под домашний арест. Об этом 15 сентября ГСУ СК России по Московской области.

«Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Вскоре мужчине предъявят обвинение. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственниками двух квартир, гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования. Из-за этого произошла большая утечка бытового газа в одной квартире. Ввиду неправильного функционирования системы вентиляции газ сконцентрировался в другой квартире, что стало причиной хлопка газа и обрушения четырех этажей второго подъезда дома.

«Фонтанка» писала, что взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске рано утром 8 сентября. Семь человек погибли, еще 15 пострадали, в том числе два ребенка. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Комментарии (12)

Xodok1
Как то раз...звонок в дверь...???? Какой то чудак с якобы бэйджиком от я якобы газовой компании......Поверка газового оборудования.... Извините а вы заранее нам звонили или договаривались? ...Нет...А если бы нас не было дома?.... Ну пошел бы дальше....Ну и идите потому во первых я не знаю кто вы и звонить куда-то выяснять нет времени потому что во вторых что мы сейчас заняты....

А ему что? ТСЖ уже оплатил все... чего париться.....
Набеглов
А фраза "взрыв газа" вместо "хлопка" уже не вернется?
Parallax
У Разрушителей Легенд была серия, помнится, где они пытались взорвать газ в комнате, но ничего толкового так и не вышло. Максимум - хлопок и возгорание, но с разрушениями как-то не задалось. Или построенная ими деревянная хижина оказалась прочнее панельного дома, не знаю.
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