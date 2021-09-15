После взрыва дома в Ногинске главу газовой фирмы арестовали

Генерального директора компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, отправили под домашний арест. Об этом 15 сентября ГСУ СК России по Московской области.



«Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.