Лукашенко заявил, что власти Белоруссии посадят любой самолет, если будут видеть угрозу

Власти Белоруссии посадят любой самолет, если будут видеть угрозу безопасности страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью CNN.



«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

