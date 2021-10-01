Лукашенко заявил, что власти Белоруссии посадят любой самолет, если будут видеть угрозу

Власти Белоруссии посадят любой самолет, если будут видеть угрозу безопасности страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью CNN.
«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).
«Фонтанка» писала, что в мае 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании был принудительно посажен самолет, следовавший из Греции в Литву. На борту находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Оба были задержаны. В июне их поместили под домашний арест. В связи с инцидентом ряд западных авиакомпаний решили облетать Белоруссию.