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Лукашенко заявил, что власти Белоруссии посадят любой самолет, если будут видеть угрозу

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Власти Белоруссии посадят любой самолет, если будут видеть угрозу безопасности страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью CNN.

«Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

«Фонтанка» писала, что в мае 2021 года в Минске из-за сообщения о минировании был принудительно посажен самолет, следовавший из Греции в Литву. На борту находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Оба были задержаны. В июне их поместили под домашний арест. В связи с инцидентом ряд западных авиакомпаний решили облетать Белоруссию.

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Комментарии (4)

Евгений Литвинец
Корнейчуков. "Мойдодыр". Читайте. Там вся идеология Луки изложена, он других книжек не читал. Мечта детства сбылась в одном мозжечке - "Умывальников начальник, и мочалок командир". А мне интересно, скольких коробит, что все союзники РФ - дебилы?
O-o!
А Люфтганза должна была в конце сентября начать полеты в Минск.. Интересно, начала?
Guest1234
Акции Белавиа после этого стремительно рванули вверх?
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