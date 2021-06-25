BBC: Софья Сапега и Роман Протасевич помещены под домашний арест

Россиянка Софья Сапега, задержанная в Белоруссии, переведена под домашний арест, она живет одна в съёмной квартире в Минске. Об этом 25 июня сообщает Би-би-си со ссылкой на родителей Сапеги.



«Мы находимся в шоке», — признался отчим девушки Сергей Дудич.



Журналист Роман Протасевич тоже под домашним арестом, рассказал агентству его отец Дмитрий. Сына родители не видели, адвокаты и власти ничего им не сообщают.



«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».

