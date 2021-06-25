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BBC: Софья Сапега и Роман Протасевич помещены под домашний арест

Россиянка Софья Сапега, задержанная в Белоруссии, переведена под домашний арест, она живет одна в съёмной квартире в Минске. Об этом 25 июня сообщает Би-би-си со ссылкой на родителей Сапеги.

«Мы находимся в шоке», — признался отчим девушки Сергей Дудич.

Журналист Роман Протасевич тоже под домашним арестом, рассказал агентству его отец Дмитрий. Сына родители не видели, адвокаты и власти ничего им не сообщают.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал он. — Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял».

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы.

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Комментарии (16)

VF812
Что отчим в шоке? Что дочь не в камере, а в квартире? Или он думал, что ей звезду героя выдадут?
Эд Хэммет
Если бы этой истории не было, её стоило бы придумать для того, чтобы показать забавный феномен. В тоталитарных странах власть всегда обвиняет оппозицию в недостатке патриотизма. И что мы тут видим? Диктатор так хотел арестовать неприятного ему журналиста, что совершил акт воздушного пиратства. Его последствия легко можно было предсказать. И вот введены тяжёлые санкции, белорусской экономике нанесён большой ущерб. По сути диктатор сильно навредил своей стране, её гражданам. Но при этом он полагает, что действовал из патриотических соображений. Если в государстве есть реальное разделение властей, такое невозможно. Пример Трампа в США - яркое доказательство этого.
Spora
Вот это сильный ход! Браво! Представляю как теперь эти товарищи будут ссаться от каждого шороха за дверью...
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