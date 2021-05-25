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Редкая птица долетит до Минска. Посмотрите, как сейчас выглядит воздушное пространство над Белоруссией

Небо над Белоруссией стало свободнее из-за приостановки полётов зарубежных авиакомпаний

Посадка в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем сделала небо над республикой чуточку свободнее. Если взглянуть на FlightRadar 25 мая и неделей ранее, то разницу можно увидеть. Воздушных судов над Белоруссией стало меньше.

Фото: Скриншот flightradar24.com
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Теперь в восточноевропейской части онлайн-карты перелётов зияет дыра. Её образовали две республики — Белоруссия и Украина. Впрочем, над первой всё ещё можно заметить самолёты авиакомпаний Qatar Cargo, Ethiopian Cargo, Ruby Star, I-Fly, China Eastern, Turkish Airlines, Nordwind Airlines и, конечно, «Аэрофлота».

Облетать Белоруссию во вторник решили Франция и французская компания Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines и финская Finnair.

В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic.

23 мая рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

Фото: Скриншот flightradar24.com

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Комментарии (12)

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Интересно, когда из Беларуси выедет 90% населения, Усач завезет своих друзей коммунистов-китайцев?
Бежать надо в США, как это и было в Европе все последние 500 лет. Не будьте глупее африканцев.
Antuan Rokanten
Что же, закономерно. После того, что творят власти Белоруссии, ни одна цивилизованная страна не захочет иметь с ними дело.
Piter Russo
Фонтанка поясните, почему вы считаете что была принудительная посадка - если решение о посадке принимал командир лайнера самостоятельно исходя из имеющихся на тот момент фактов, истребителей на момент принятия решения никаких не было.
Он так же мог принять решение продолжить полет в Вильнюс - однако этого не сделал, оценил обстановку иначе, и принял решение сам садиться в Минске.
Пока нет расследования и заключения ICAO о авиапроисшествии - говорит о принудительности посадки - опрометчиво.
И интересный факт сама Ryanair - пока не приняла решения облетать Белоруссию.
Lufthansa - вчера вылетала из Минска, причем самолет задержали после анонимного письма о минировании, для дополнительной проверки борта, после проверки - самолет вылетел.
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