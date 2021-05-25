Посадка в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем сделала небо над республикой чуточку свободнее. Если взглянуть на FlightRadar 25 мая и неделей ранее, то разницу можно увидеть. Воздушных судов над Белоруссией стало меньше.

Теперь в восточноевропейской части онлайн-карты перелётов зияет дыра. Её образовали две республики — Белоруссия и Украина. Впрочем, над первой всё ещё можно заметить самолёты авиакомпаний Qatar Cargo, Ethiopian Cargo, Ruby Star, I-Fly, China Eastern, Turkish Airlines, Nordwind Airlines и, конечно, «Аэрофлота».

Облетать Белоруссию во вторник решили Франция и французская компания Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines и финская Finnair.



В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic.



23 мая рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

