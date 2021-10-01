Объявленная Суоми возможность обменять свой истекший финский «шенген» , выданный на несколько лет, не вызвала никаких очередей в визовом центре на Стремянной улице. Посетителей в обед там было чуть больше, чем обычно. Корреспондент «Фонтанки», который провел там около часа, насчитал несколько десятков человек.

«1 октября было подано почти 500 заявлений в генеральном консульстве и визовом центре. Ранее во время коронавируса в целом у нас было около 300 заявлений в неделю (Во время пандемии визовый центр работал 3 раза в неделю. — Прим. ред. ). То есть рост есть», — рапортовали «Фонтанке» в финской дипмиссии.

Немногие из опрошенных решили подать документы на финскую визу за место истекшей за время пандемии. Петербурженка Виолетта заявила, что решила получить «шенген» просто «на всякий случай». Другая клиентка центра Ирина отметила, что «это ее история», однако так и не смогла обосновать, зачем ей сейчас виза, которая не гарантирует поездку в соседнюю страну.



Те немногие, у кого нововведение вызвало ажиотаж, это уличные «страховые агенты», которые пропали во время пандемии.



«Вам нужна страховка? 30 дней на год — 500 рублей. Фото за 100», — бойко на входе в центр кричит женщина с табличкой «Все для "шенгена"».



Чуть менее активно за страховкой зазывает ее партнер мужского пола. За полчаса лишь один человек решил воспользоваться их услугами.



В середине сентября Финляндия решила расширить прием заявлений на визы. «С 1 октября визовые центры начнут принимать заявления от двух новых групп заявителей: это те, кто собирается в деловую поездку, а также те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Финляндией на срок не менее 2 лет», — заявил тогда начальник консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен на пресс-конференции в Петербурге. Однако наличие визы не является гарантией попадания в Суоми. Более того, ограничения для российских туристов регулярно продлеваются. Финский Минздрав также рассказал «Фонтанке», что пока не стоит ждать признания «Спутника V».

