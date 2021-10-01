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«Не сможет помочь нам этой зимой». Бывший инвестор из Германии считает, что «Северный поток — 2» заработает не скоро

Бывший инвестор «Северного потока — 2» Uniper сомневается, что проект скоро получит разрешения

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В немецкой компании Uniper считают, что «Северный поток — 2» не сможет облегчить ситуацию на «глобальном газовом рынке» этой зимой. Вряд ли в ближайшее время проект получит необходимые для работы разрешения, цитирует 1 октября Reuters главу компании Клауса-Дитера Маубаха.

Компания Uniper — один из пяти инвесторов «Северного потока — 2». Все из них, кроме французской Engie, заявили, что прекращают инвестирование.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 10 сентября рассказал, что трубопровод полностью построен, а поставки начнутся до конца года. 15 сентября он заявил, что 1 октября они не стартуют, как сообщали в СМИ. В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что получение разрешения от немецкого регулятора на запуск «Северного потока — 2» может занять четыре месяца.

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2 460 километров.

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Комментарии (1)

Skazochny
путинская россия, труба и обслуга, остальных можно в топку.
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