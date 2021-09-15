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Миллер: Поставки по «Северному потоку-2» не начнутся 1 октября

Поставки по трубопроводу «Северный поток-2» не начнутся 1 октября, как сообщали ранее в СМИ. Об этом 15 сентября заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс».

«В СМИ проходила информация, что поставки по «Северному потоку-2» могут начаться уже 1 октября, это так?» — спросили журналисты. «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», — ответил Миллер. О возможном начале поставок 1 октября первым сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Глава «Газпрома» 10 сентября говорил, что строительство трубопровода полностью завершено, однако о запуске в эксплуатацию речи тогда не шло. Миллер только подчеркивал, что поставки должны начаться «до конца года». Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что получение разрешения от немецкого регулятора на запуск «Северного потока-2» может занять четыре месяца.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2 460 километров.

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