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Росгвардейцы, задержавшие хулиганов, угрожавших ножом студентке колледжа, награждены в Петербурге

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В Петербурге нагрудными знаками «За отличие в службе» награждены росгвардейцы, задержавшие двух нетрезвых мужчин, которые угрожали ножом учащейся педколледжа в Невском районе. Награды отличившимся сотрудникам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков, сообщает 1 октября пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

28 сентября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил сигнал «Тревога» из педагогического колледжа на Ивановской улице. На месте росгвардейцы задержали двух ранее судимых граждан, которые проникли на территорию учебного заведения и угрожали ножом студентке. Позднее они были арестованы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«Фонтанка» рассказывала об этой истории. Злоумышленники требовали от девушки интимной близости.

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Комментарии (8)

Клаустрофобик
И начальник у них капустный вор.
266155755
Опять рулоны обоевы?
Иван 2пырьев
Мишка Дудолев )))
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