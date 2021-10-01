В Петербурге нагрудными знаками «За отличие в службе» награждены росгвардейцы, задержавшие двух нетрезвых мужчин, которые угрожали ножом учащейся педколледжа в Невском районе. Награды отличившимся сотрудникам вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков, сообщает 1 октября пресс-служба ведомства.
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
28 сентября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил сигнал «Тревога» из педагогического колледжа на Ивановской улице. На месте росгвардейцы задержали двух ранее судимых граждан, которые проникли на территорию учебного заведения и угрожали ножом студентке. Позднее они были арестованы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«Фонтанка» рассказывала об этой истории. Злоумышленники требовали от девушки интимной близости.