FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
72.76р84.88р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Суд в Петербурге арестовал мужчин, которые крутили ножом перед студентами у педколледжа на Ивановской

В Петербурге суд заключил под стражу ранее задержанных у колледжа на Ивановской улице

2
Печать

Невский районный суд Петербурга арестовал мужчин, которых днем ранее заметили с ножами у педагогического колледжа на Ивановской улице. Граждане приставали к учащимся, а одну из студенток пытались увести в кусты, но вмешался приехавший по вызову охранников наряд УВО.

По версии следствия, злоумышленники угрожали насилием как минимум двум несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом сообщили 29 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подозреваемым в хулиганстве — именно так расценили поступок — предъявили обвинение. Они пробудут под стражей до конца ноября.

«Фонтанка» писала, что 28 сентября были задержаны 26-летний официально безработный житель Кировского района и 39-летний комплектовщик в фирме, которая занимается производством обоев, из Невского района. Тот, что постарше, успел уже дважды побывать в колонии по наркотической статье. Младший из-за разбоя и наркотиков тоже знает о тюремном быте не понаслышке.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

hal9000
Да отдать их в этот колледж на эксперименты в качестве экспонатов людей с отклонениями в развитии..
i224
Зачем уводить студентку в кусты?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний