Суд в Петербурге арестовал мужчин, которые крутили ножом перед студентами у педколледжа на Ивановской

Невский районный суд Петербурга арестовал мужчин, которых днем ранее заметили с ножами у педагогического колледжа на Ивановской улице. Граждане приставали к учащимся, а одну из студенток пытались увести в кусты, но вмешался приехавший по вызову охранников наряд УВО.



По версии следствия, злоумышленники угрожали насилием как минимум двум несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом сообщили 29 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подозреваемым в хулиганстве — именно так расценили поступок — предъявили обвинение. Они пробудут под стражей до конца ноября.