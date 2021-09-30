Суд в Петербурге арестовал мужчин, которые крутили ножом перед студентами у педколледжа на Ивановской

Невский районный суд Петербурга арестовал мужчин, которых днем ранее заметили с ножами у педагогического колледжа на Ивановской улице. Граждане приставали к учащимся, а одну из студенток пытались увести в кусты, но вмешался приехавший по вызову охранников наряд УВО.
По версии следствия, злоумышленники угрожали насилием как минимум двум несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом сообщили 29 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Подозреваемым в хулиганстве — именно так расценили поступок — предъявили обвинение. Они пробудут под стражей до конца ноября.
«Фонтанка» писала, что 28 сентября были задержаны 26-летний официально безработный житель Кировского района и 39-летний комплектовщик в фирме, которая занимается производством обоев, из Невского района. Тот, что постарше, успел уже дважды побывать в колонии по наркотической статье. Младший из-за разбоя и наркотиков тоже знает о тюремном быте не понаслышке.