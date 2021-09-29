Двое с ножом, которым не дали увести в кусты студентку педколледжа на Ивановской, задержаны по уголовному делу. Для обоих оно не первое

Мужчины, крутившие ножом перед учащимися педагогического колледжа в Невском районе Петербурга, провели ночь в изоляторе. Их поход к образовательному учреждению расценили как уголовное хулиганство.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября, в качестве подозреваемых задержаны 26-летний официально безработный житель Кировского района и 39-летний комплектовщик в фирме, которая занимается производством обоев, из Невского района. Старший дважды успел побывать в колонии по наркотической статье, три года назад был освобождён условно-досрочно. Младший также знаком с тюремным бытом, в его прошлом разбой и наркотики. Административный надзор пока не снят.
Обоих накануне забрал с Ивановской улицы наряд вневедомственной охраны. Около половины десятого утра мужчины демонстрировали нож-бабочку, приставали к учащимся педколледжа, одну студентку пытались увести в кусты, но девушка вырвалась. Парочку задержали охранники учебного заведения.