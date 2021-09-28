Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 28 сентября, около половины десятого утра сработала тревожная кнопка в педагогическом колледже № 8 на Ивановской улице.
Прибывший на место наряд УВО задержал на территории учебного заведения двух ранее судимых 25-летних мужчин. Они, по предварительной информации, под угрозой ножа пытались увести в кусты одну из учащихся колледжа. Девушка смогла вырваться и обратилась за помощью к охраннику колледжа, который и вызвал Росгвардию.
Мужчин увезли в отдел полиции.