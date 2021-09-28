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Двое с ножами требовали от учащейся педагогического колледжа в Невском районе секса. Их повязали росгвардейцы

Двоих мужчин задержали на Ивановской улице, где они с ножом приставали к учащейся колледжа

Сотрудников Росгвардии в Невском районе вызвали в педагогический колледж после криков о помощи одной из учениц.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 28 сентября, около половины десятого утра сработала тревожная кнопка в педагогическом колледже № 8 на Ивановской улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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Прибывший на место наряд УВО задержал на территории учебного заведения двух ранее судимых 25-летних мужчин. Они, по предварительной информации, под угрозой ножа пытались увести в кусты одну из учащихся колледжа. Девушка смогла вырваться и обратилась за помощью к охраннику колледжа, который и вызвал Росгвардию.

Мужчин увезли в отдел полиции.

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Комментарии (13)

Skazochny
стерилизовать и на крайний север
266306373
Бедная девочка, благо, что смогла вырваться! Психологическая травма какая... ублюдки!!!
266215503
Уроды, блин... Обратно их на зону!
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