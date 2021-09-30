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В Петербурге арестован спец по агентуре: паспорта на разные имена, тревожный чемоданчик и редкий язык

«Фонтанка» недавно сообщила, на какой экономике погорел бывший оперативник «налогового» блока ГУ МВД. Мы думали, что рассказав о его чудачествах с африканским языком, этого достаточно. Но при его аресте в суде выяснилось еще волшебнее — он всегда готов выполнить особые поручения Центра специального назначения ФСБ России. По крайней мере, так он сам заявил по секрету судье. Советуем прочитать его краткую стенограмму.

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По информации «Фонтанки», около 21 часа 30 сентября Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство Следственного комитета, арестовав на пару месяцев ньюсмейкера последних дней — Максима Сидорова.

Наше издание уже подробно описало, за что он был задержан в ходе проведения 50 обысков силами полиции и Службы экономической безопасности ФСБ. История касается организации преступного сообщества, где рассматривается редкая схема продажи и покупки бизнесменами несуществующего НДС. Чуть позже наши журналисты вспомнили, что в определенных кругах его чаще называют «кенийцем». Чтобы вновь не пересказывать этот анекдот, лучше прочитайте сами нашу новость о том, как он потребовал перевести свое уголовное дело на африканский язык суахили.

Наконец, и судья понял, с кем имеет дело. Необычайного темперамента Сидоров, у которого, кстати, при обыске нашли несколько паспортов на чужие имена с его фото, сменные номера на машину и кучу атрибутики ФСБ в лице Фонда поддержки ветеранов боевых действий при управлении «С» ЦСН ФСБ РФ, четко и недвусмысленно парировал каверзные вопросы человека в мантии.

Чтобы не уходить в репортаж, просто процитируем финальные реплики из их диалога.

Судья: Зачем вам паспорта на другие имена?

Сидоров: Агентурная работа.

Судья: Зачем вам подготовленные сумки с вещами первой необходимости?

Сидоров: Я сотрудник фонда ФСБ, должен быть всегда готов к командировкам.

Судья: Зачем вам другие номера на автомашину?

Сидоров: Для проведения специальных мероприятий на территориях сопредельных государств. Но это секретно и более я ничего сказать не могу.

«Фонтанка» точно не знает, что подумал судья, но, скорее всего, так: «Мне тоже более сказать нечего». Что касается коллег Сидорова по предъявленному обвинению, то, как информировала «Фонтанка», их основных шестеро.

Несмотря на тяжесть статьи, захваченных в плен женщин не стали изолировать. В том числе и супругу Сидорова. Ей действительно нужно хоть какое-то время побыть без такого специального мужа. В изолятор вместе с Сидоровым пошел лишь его самый близкий по фамилии Кукушкин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Дочитал, улыбнулся, показалось, что чувствуется.. Высокий Стиль Евгения но - только показалось..)
Свободу Лёхе!
"Фонтанка" не оставляет почти мне шанса, достать из микроволновки чебуреки, перед тем, как что-то прочитать но, - я не повёлся, сначала - чебуреки достану, потом - прочитаю что тут написано! )
Maik5
Фото персонажа нет?
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