Прокуратура нашла ошибки в декларации главы Лиговки-Ямской и попросила вмешаться Беглова

Ответ, пришедший из прокуратуры, опубликовал депутат Александр Изотов. Как он сообщил «Фонтанке», в прокуратуре муниципалам устно подтвердили, что речь идёт о достаточно больших суммах в несколько млн рублей.



Как следует из ответа надзорного ведомства, информация об этом направлена губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Отметим, что в прошлом году несколько оппозиционных муниципальных депутатов лишили мандатов по итогам проверок деклараций. Сами они утверждали, что они допустили ошибки, которые обычно расценивали, как незначительные.