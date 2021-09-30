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Прокуратура нашла ошибки в декларации главы Лиговки-Ямской и попросила вмешаться Беглова

Глава петербургского муниципалитета Лиговка-Ямская Вадим Войтановский допустил ошибки в декларации за 2020 год. Об этом в надзорном ведомстве сообщили депутатам муниципалитета 30 сентября.

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Ответ, пришедший из прокуратуры, опубликовал депутат Александр Изотов. Как он сообщил «Фонтанке», в прокуратуре муниципалам устно подтвердили, что речь идёт о достаточно больших суммах в несколько млн рублей.

Как следует из ответа надзорного ведомства, информация об этом направлена губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Отметим, что в прошлом году несколько оппозиционных муниципальных депутатов лишили мандатов по итогам проверок деклараций. Сами они утверждали, что они допустили ошибки, которые обычно расценивали, как незначительные.

Фамилия главы муниципалитета появляется в новостях почти ежемесячно. Он жаловался на оппозиционного депутата Александра Изотова за то, что тот якобы украл чайные ложки из МО, но затем проиграл суд о защите чести и достоинства. Его подчиненная Наталья Калинина записала клип со словами «Не Путин и не Ходорковский, мой мужчина — Войтановский!». В конце июня оппозиционные депутаты Лиговки-Ямской опубликовали документы о зарплате в местной администрации округа. Например, у заместителя главы местной администрации в октябре 2020 года оклад составил около 29 тысяч рублей. Помимо этого ему, как следует из документов, выплатили различные доплаты, матпомощь и другое. В частности, он получил «единовременное начисление» в размере 328,5 тысячи рублей. Общая сумма его зарплаты за месяц составила 426,65 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

vivich
Да ладно, ужасные...
И хлеб, и молоко получали сотни людей. Сколько экскурсий, походов в театр было организовано. Замечательная газета с интересными статьями. Где были Вы? В каком углу сидели, что этого не видели и не знали?
8165277
Надеюсь Войтановского уберут из Лиговки-Ямской. Два года после его избирания были самые ужасные в жизни округа.
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