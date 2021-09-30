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Убийца трех студенток в Оренбургской области использовал кухонный нож. СК показал видео из сгоревшей квартиры

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Следователи нашли предполагаемое орудие убийства на месте гибели трех студенток в Оренбургской области. Об этом 30 сентября сообщили в СК по региону.

«На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления — это кухонный нож. Подозреваемого нет, версии выдвинуты, они следственным путем отрабатываются. Осмотр [места преступления] произведен, необходимые <...> [предметы] изъяты, допрашиваются лица», — цитирует ТАСС заявление представителя СК.

Ранее сообщалось, что преступник якобы воспользовался топором. В СМИ писали о появлении подозреваемого, однако он сам обратился в полицию и предоставил алиби.

Тела двух студенток обнаружили в квартире на Молодежной улице после пожара, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После чего их убийца устроил в квартире пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (6)

hal9000
Да сипуку скорее всего уже этот чел сделал..ставлю сотку бабы кого то довели или обидели..бабы когда втроем собираются..то какого нибудь дурака найдут и двай над ним глумиться..а если еще по сто грамм хлопнут так начинают унижать..вполне возможно что две держали его за руки а третья пукнула ему в нос..тот и обидился и схватился за нож..
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