Следователи нашли предполагаемое орудие убийства на месте гибели трех студенток в Оренбургской области. Об этом 30 сентября сообщили в СК по региону.



«На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления — это кухонный нож. Подозреваемого нет, версии выдвинуты, они следственным путем отрабатываются. Осмотр [места преступления] произведен, необходимые <...> [предметы] изъяты, допрашиваются лица», — цитирует ТАСС заявление представителя СК.