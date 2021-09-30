Студент, которого СМИ объявили подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае, сам пришел в полицию

18-летний парень, который раньше встречался с одной из убитых в Оренбургской области студенток медколледжа, сам пришел в полицию, после того как увидел ориентировку на себя в СМИ.



Как сообщает 30 сентября НТВ, он представил правоохранительным органам алиби — в день накануне убийства и утром сегодня он был в Уфе. Молодой человек также уверял, что давно уже не общался с погибшими.



После обнаружения после пожара в квартире на Молодежной улице тел двух студенток и на улице у дома третьей СМИ сообщили, что по подозрению в совершении убийства ищут молодого человека одной из погибших — 18-летнего Анвара.

