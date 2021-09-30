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Студент, которого СМИ объявили подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае, сам пришел в полицию

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18-летний парень, который раньше встречался с одной из убитых в Оренбургской области студенток медколледжа, сам пришел в полицию, после того как увидел ориентировку на себя в СМИ.

Как сообщает 30 сентября НТВ, он представил правоохранительным органам алиби — в день накануне убийства и утром сегодня он был в Уфе. Молодой человек также уверял, что давно уже не общался с погибшими.

После обнаружения после пожара в квартире на Молодежной улице тел двух студенток и на улице у дома третьей СМИ сообщили, что по подозрению в совершении убийства ищут молодого человека одной из погибших — 18-летнего Анвара.

Как писала «Фонтанка», девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После чего их убийца устроил в квартире пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (1)

265965095
Когда это алиби мешало уголовной ответственности?
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