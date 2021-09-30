Впечатляющий кадр сделали с борта МКС российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. Магму вулкана, дольше недели извергающегося на острове Пальма на Канарах, сняли в ночное время суток.
Вот уже больше недели на испанском острове #Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа.— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) September 30, 2021
Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта МКС в ночное время суток. pic.twitter.com/JTLlA46AaB
Белая река лавы в красных парах прорезает остров рядом с населёнными районами, которые светятся жёлтой паутинкой. Кто-то живёт совсем близко, извергающийся вулкан Кумбре-Вьеха видно прямо с кухни.
К среде лава добралась до океана, что вызвало выброс едкого газа. Людям рекомендовали оставаться в домах.
На кадрах, сделанных при свете дня, видно, что магма уже образовала небольшой полуостров.