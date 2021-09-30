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Огненную реку на Пальме хорошо видно из космоса. Лава в океане уже создала полуостров

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Впечатляющий кадр сделали с борта МКС российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. Магму вулкана, дольше недели извергающегося на острове Пальма на Канарах, сняли в ночное время суток.

Белая река лавы в красных парах прорезает остров рядом с населёнными районами, которые светятся жёлтой паутинкой. Кто-то живёт совсем близко, извергающийся вулкан Кумбре-Вьеха видно прямо с кухни.

К среде лава добралась до океана, что вызвало выброс едкого газа. Людям рекомендовали оставаться в домах.

На кадрах, сделанных при свете дня, видно, что магма уже образовала небольшой полуостров.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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