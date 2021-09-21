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«От лавы дома тают как масло». Посмотрите, как на Канарах мгновенно вскипает бассейн

Власти Испании оценили ущерб от извержения вулкана на Пальме

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Ущерб от извержения вулкана на острове Пальма, принадлежащим к группе Канарских островов, (Испания) уже оценивается более чем в 400 млн евро, и извержение продолжается. Об этом 21 сентября на пресс-конференции сообщил глава правительства Канарских остовов Анхель Виктор Торесс.

По его словам, лава движется к побережью со скорость 200 м/ч, и «ничего нельзя сделать». Переломный момент наступит, когда она достигнет моря. Контакт раскалённой вулканической массы с солёной водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

В соцсетях распространяется видео, снятое дроном. Поток лавы накрывает дома, и большой бассейн закипает за считанные минуты.

«Государство обязуется возместить ущерб пострадавшим семьям, чтобы люди смогли восстановить свою нормальную жизнь. Что касается восстановления домов, заверяю вас — мы никого не оставим в беде», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес (цитата по радиостанции «Москва 24»).

При этом министр туризма страны Рейес Марото в интервью одной из местных радиостанций назвала извержение чудесным зрелищем. По ее словам, это поможет привлечь туристов: они «захотят насладиться тем, что природа принесла на Пальму». За такие слова Марото раскритиковали СМИ и некоторые чиновники.

Информации о пострадавших, как уже сообщалось, нет. Жительница Пальмы Селия Диана, как и тысячи эвакуированных людей, успела уехать. А вот 15 туристических домов, принадлежащих фирме, в которой работает Селия, уничтожены.

«Если пожар, то по крайней мере остается камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают как масло, остается только черный ком земли. Это очень драматичная картина. В первый момент это прекрасно и завораживает, но, когда смотришь на реальность — это огромная человеческая драма, — рассказала Селия Диана РИА Новости. — <...> Открылись до восьми расщелин, лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров». Вернуться Селия пока не может, так как перекрыты дороги.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Днём 19 сентября на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. До этого в течение недели Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности — более 25 тысяч землетрясений, и в воскресенье случился самый мощный толчок — 4,2 по шкале Рихтер. В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году, до этого, в 1949 году, — вулкан Сан-Хуан.

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Комментарии (1)

lamer
Самый скорый самовар. Занимательная физика на войне.
В пулемете Максим за 20 секунд 4 литра воды закипит с 0 градусов по Цельсию.
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