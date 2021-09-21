На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом 21 сентября сообщает издание El Pais.
В районе эвакуировали
На протяжении всей недели на Пальме фиксировали подземные толчки.
Информации о жертвах пока не поступало.
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На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом 21 сентября сообщает издание El Pais.
В районе эвакуировали
На протяжении всей недели на Пальме фиксировали подземные толчки.
Информации о жертвах пока не поступало.
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