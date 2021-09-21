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На Канарах проснувшийся вулкан «буквально поедает дома»

Лава от вулкана приблизилась к жилым домам города Пальма на Канарских островах

На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом 21 сентября сообщает издание El Pais.

В районе эвакуировали 6 000 человек. Лава уже приблизилась к жилым домам, из которых 166 были уничтожены. Глава региона Мариано Эрнандес Сапата заявил, что «лава буквально поедает дома, инфраструктуру и урожай».

На протяжении всей недели на Пальме фиксировали подземные толчки.

Информации о жертвах пока не поступало.

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