Потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма достигли океана около населённого пункта Тасакорте, сообщило 29 сентября издание El Pais.
Лава стекает в воду с высоты около 100 метров. Власти запретили движение судов в радиусе около 4 километров.
При контакте лавы с солёной водой случился выброс вредных газов. Людей призывают не выходить на улицы. «Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом», — призывает служба по чрезвычайным ситуациям Канарских островов.
Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.— Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021
Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G
Извержение вулкана около Эль-Пасо на острове Пальма началось 19 сентября. Лава смела со своего пути около 600 зданий, вода в бассейнах закипала за считаные минуты. Эвакуированы около 6 тысяч человек. Никто не пострадал.