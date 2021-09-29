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Лава на Канарах добралась до океана. Посмотрите на встречу стихий

На Пальме падение лавы в океан отравило воздух

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Потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма достигли океана около населённого пункта Тасакорте, сообщило 29 сентября издание El Pais.

Лава стекает в воду с высоты около 100 метров. Власти запретили движение судов в радиусе около 4 километров.

При контакте лавы с солёной водой случился выброс вредных газов. Людей призывают не выходить на улицы. «Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом», — призывает служба по чрезвычайным ситуациям Канарских островов.

Извержение вулкана около Эль-Пасо на острове Пальма началось 19 сентября. Лава смела со своего пути около 600 зданий, вода в бассейнах закипала за считаные минуты. Эвакуированы около 6 тысяч человек. Никто не пострадал.

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