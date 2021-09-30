Шеф-редактора The Insider* Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы

Шеф-редактора издания The Insider (признано СМИ-иноагентом в РФ) Романа Доброхотова объявили в розыск. Об этом 30 сентября сообщает телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в РФ) со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.
Адвокат журналиста пояснила, что в его отношении возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. По ее словам, в розыск Доброхотова объявили еще 23 сентября — по решению следственного управления ФСБ.
Утром 30 сентября к родителям Доброхотова пришли с обысками по этому делу. Полиция посетила и квартиру самого журналиста, где находились его жена и дети. Сам он написал в Twitter, что «снова изымают все телефоны и компы», а родственников собираются везти на допрос. В начале сентября сообщалось о том, что Доброхотов якобы пересек границу с Украиной, хотя загранпаспорт у него был изъят после возбуждения уголовного дела о клевете.
Предыдущий обыск у Доброхотова проходил в июле — по делу о клевете, по которому он официально проходит свидетелем. Были изъяты несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.
23 июля The Insider был включен в реестр СМИ-иноагентов. Издание выпустило несколько расследований о возможных отравителях Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и Дмитрия Быкова.
* The Insider признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году, «Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.